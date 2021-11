728.000 kijkers zien Tiny House-stel fors inleveren op ruimte: ‘Ik pis in mijn broek als ze deze kiezen’

In het RTL-programma, dat maandagavond voor het eerst op televisie was, leggen kopers 25.000 euro in voor de bouw van een tiny house. Daarna krijgen twee amateurklusteams een week de tijd om een superefficiënt piepklein huisje van 18 tot 50 vierkante meter te bouwen.

Team wit, met frontvrouw Lieke, bouwde een woning van tweedehands materialen. Alles - zelfs de lattenbodem van het bed - werd met de hand gemaakt. Team blauw, onder leiding van Milco, koos voor comfort met vloerverwarming en supermarktdeuren die automatisch open en dicht schuiven. Het laatstgenoemde team kreeg de woning niet op tijd af.

Zo was de badkamer nog niet klaar en hingen er her en der draadjes uit het stopcontact. Wel stond er in het moderne huisje een enorm pallet tegen de muur met flikkerende ledlichtjes. Presentator John Williams, die toch wel iets gewend is dankzij Help mijn man is klusser, vond het lichtkunstwerk niet bijzonder goed gekozen. ,,Ik pis in mijn broek als ze voor deze kiezen. Gewoon op tv, I don’t care”, sprak hij quasi-serieus in de camera.

Team Armageddon wordt door de camera gevolgd terwijl ze aan hun Tiny House werken.

Net zo groot als de garage

Williams hield het droog, want de kopers in kwestie, echtpaar Peter en Jacqueline, kozen voor het eerste huisje, dat aan de buitenkant betimmerd was met houten panelen. Het stel woonde tot voor kort in een woning van 400 vierkante meter, maar wilde duurzamer en kleiner gaan wonen. Bijkomend voordeel, zo vertelden de twee: ,,Het wordt ook tijd dat onze zoon het huis uit gaat. Dit is een zetje.” Het nieuwe huis is namelijk maar 35 vierkante meter, net zo groot als hun voormalige garage.

Inmiddels woont het echtpaar in het Brabantse Riel. Hun minihuis staat op een camping, maar zoonlief is nog steeds in de buurt. Ook hij heeft een tiny house, pal naast dat van hen.

