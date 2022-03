75ste verjaardag Elton John: dit zijn z'n vijf meest onvergetelijke liedjes

Your song

Van zijn tweede album in 1970, de tekst is van vaste tekstschrijver Bernie Taupin, de muziek van Elton John. Met piano, harp: een klassieker. Luister op Spotify ook eens naar de versie van Three dog night, de band die het nummer als eerste op de plaat zette. Elton John verzorgde destijds het voorprogramma van Three dog night en gaf er persoonlijk toestemming voor. De band bracht het niet uit als single, Elton John deed dat wel. Het werd zijn eerste top 10-hit in de Top 40.