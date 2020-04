781.000 kijkers zien ‘bizar’ einde hanensoap bij Frank Visser: ‘Nekharen weer omhoog’

100 á 140 keer. Zo vaak kraait haan Harry tussen 07.00 en 19.00 uur. Met drie seconden per ‘kukel’ kom je in het slechtste geval uit op zo’n zeven minuten gekraai per dag. Heidi en Robert uit Spijkenisse werden gék van het beest, de oogappel van buurman Sjaak. Die vond zichzelf overigens behoorlijk coulant, bleek in de oorspronkelijke aflevering afgelopen zomer.



Hij had een apparaatje geïnstalleerd op het hok in zijn tuin, waardoor Harry pas om 08.00 uur ’s ochtends naar buiten kon. Maar dat is precies het tijdstip waarop Heidi, die nachtdiensten draait als zuster, gaat slapen. Sjaak zag, of liever gezegd hoorde, het probleem niet. Het stel kon toch aan de andere kant van het huis gaan liggen? Of, makkelijker, hun raam sluiten? Daar peinsden de twee echter niet over.



En dus moest de reizende rechter Frank Visser eraan te pas komen met zijn succesvolle SBS-programma. Samen met zijn geluidsdeskundige concludeerde hij dat de haan weliswaar veel herrie maakte, maar alleen overdag. En dan moet je als buren wat meer kunnen hebben, aldus Visser. Zijn oordeel: de haan mocht blijven.



