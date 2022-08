852.000 kijkers getuige van jaloezie in Franse B&B: ‘Er wordt niet eens gedag gezegd’

Ze leken een mooie toekomst tegemoet te gaan: Hans en Petra. De liefde voor paarden is bij allebei aanwezig. Petra laat Hans ook veelal zijn gang gaan en de paraveterinair en kattengedragsdeskundige had eigenlijk geen concurrentie aan huisvrouw Yovan, die als tweede arriveerde. Hoe anders is het nu voor de 51-jarige Petra. Sinds de komst van Daisy zit ze niet lekker meer in haar vel. ,,Ik heb een offday”, vertelde Petra. ,,Gewoon wat gevoeliger dan normaal.”



Ondertussen verandert Hans en geniet hij van alle aandacht van de jongere Daisy. Al geeft hij ook aan verder te willen kijken dan het ‘mooie plaatje'. Toch doet de B&B-eigenaar er alles aan om in de smaak te vallen bij zijn nieuwe vlam. En dat valt vooral Petra op. ,,Hij was echt heel erg opgedoft vandaag. Zo heb ik hem nog niet eerder gezien. Dan vraag ik me ook wel af: waarom doe je dit?”



Dat liet ze ook aan Hans zelf merken: ,,Je ging toch mee naar de wei? Of ga je uit? Je ziet eruit alsof je uitgaat. Je hebt ook een schone broek aan.” En tegen de camera: ,,Gisteren had hij nog een broek aan vol spetters. Dat deerde hem niet. En nu moet het fancy. Hij gedraagt zich helemaal anders. Dit is niet de Hans die ik wil zien. Het is ook zeker niet de Hans die ik heb gezien. Als het zo blijft, weet ik niet hoe lang ik het volhoud. Maar dat zullen geen weken meer zijn dan.”