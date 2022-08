900.000 kijkers zien Feyenoord-fan Jasper wraak nemen na nederlaag tegen Ajacied: ‘Wat een slagveld’

John Lennons boze brief aan Paul McCartney geveild voor meer dan verwacht

De boze brief die John Lennon in 1971 aan Paul McCartney stuurde is zondag geveild voor 56.000 dollar, omgerekend zo’n 55.750 euro. De verwachting was dat het handgeschreven epistel van drie pagina’s tussen de 30.000 en 40.000 dollar zou opbrengen.

21 augustus