900.000 kijkers zien ‘moderne heks’ Demelza wéér de mist in gaan: ‘Ik ben vermoord’

Er komt een Spice Girls-documentai­re (mét Victoria Beckham) van de regisseur van The last dance

Spice up your life! Er is een documentaire over de Spice Girls op komst. Mel B (47), beter bekend als Scary Spice, heeft dat bevestigd in een interview in het Australische tv-programma The project. En dit keer zal ook Posh Spice, Victoria Beckham (48), deelnemen.

27 juli