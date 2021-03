959.000 kijkers zien make-over van hondentrimster Marjo in Chantals Beauty Camper

De eerste kandidaat in Chantals Beauty Camper was Marjo. Ze werd opgegeven door haar zoon, die van mening was dat zijn moeder ook een keer in de schijnwerpers mocht staan. Visagist Leco van Zadelhoff en stylist Fred van Leer waren in hun nopjes met Marjo's verschijning, maar werden ook geraakt door haar uitspraken. ,,Ik wil er gewoon een keer toe doen”, vertelde ze aan Van Leer, die zelf ook met tranen in zijn ogen stond. ,,Dat gaat bij mij door merg en been”, reageerde de Rotterdammer.



Chantals programma was niet alleen emotioneel; er werd ook gelachen. Zo gingen ze op bezoek bij stoeterij Willemien om Anne-Fleur en haar moeder onder handen te nemen. ,,Ik zie dat het naar stront ruikt”, zei Van Leer bij aankomst. Het werd er niet beter op, want Leco gaf te kennen allergisch te zijn voor paarden. Ondertussen moest Janzen aan de slag met een mestvork om de uitwerpselen van de paarden op te ruimen. Ook deze make-over was uiteindelijk meer dan geslaagd en bezorgde de familie zelfs tranen in hun ogen.