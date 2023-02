97-jarig Hollywood-icoon duikt op bij The masked singer VS, jurylid huilt van blijdschap

Met video'sEen 97-jarige acteur met een carrière van bijna acht decennia heeft voor een bijzondere onthulling gezorgd in The masked singer . De juryleden in de Amerikaanse versie vonden zijn deelname zo speciaal dat ze op tafel gingen staan, terwijl één van hen begon te huilen. ,,Dit is de meest ervaren en gevierde entertainer die we in de show hebben gehad.’’

In The masked singer treden beroemdheden op die onherkenbaar zijn vermomd in bonte pakken. De jury moet raden wie achter de maskers schuilgaan, afgaand op hints en het stemgeluid. Amerika is toe aan het negende seizoen, dat deze week van start ging met onder meer Gnome, oftewel de Tuinkabouter.

De persoon in het pak is tijdens zijn lange carrière onderdeel van menig huishouden geworden, vertelde hij in de hintvideo. Hij heeft samengewerkt met de grootste grappenmakers, onder wie Robin Williams en Ben Stiller. Maar ook met Madonna, zei hij. Zelfs in een enorm, weinig bewegend pak bleek hij in staat het publiek een glimlach te bezorgen.

,,Je stem heeft mijn hart laten smelten’’, zei jurylid en Pussycat Doll Nicole Scherzinger na Tuinkabouters vertolking van When you’re smiling. ,,Jij hebt het hele land een lach gegeven met jouw optreden.’’ Maar wie het was? De makers hadden op voorhand gezegd dat ze nog nooit zo’n levende legende in de show hadden gehad, dus de jury wist dat het een grote naam moest zijn.

Iedereen zit ernaast

Jurylid Jenny McCarthy dacht aan Tony Bennett, Ken Jeong aan Robert DeNiro en Robin Thicke en Nicole zetten hun geld in op Dustin Hoffman. Precies zoals de deelnemer had gehoopt, zaten ze er allemaal naast.

De hint over Robin Williams en Ben Stiller bleek te verwijzen naar de film Night at the museum, waarin hij met hen speelde. Met Madonna zat hij in Dick Tracy uit 1990. Waren er maar hints over de films Mary Poppins (1964) en Chitty chitty bang bang (1968), dan hadden ze waarschijnlijk wél geraden dat het ging om Dick Van Dyke. Hij is met 97 jaar niet alleen de oudste deelnemer ooit van de show, maar met een Golden Globe, een Grammy, een Tony en meerdere Emmy Awards ook de meest gedecoreerde.

Hij had het programma nooit gezien

,,We zijn in het gezelschap van een icoon’’, zei presentator Nick Cannon, die sprak van ‘de meest ervaren en gevierde entertainer’. Ken, Jenny en Robin sprongen op de jurytafel, Nicole was in tranen. ,,Het is een eer om je in onze show te hebben’’, snikte ze. ,,Ik kan niet geloven dat je hier bent. Ik probeer cool te blijven, maar je ziet er zo mooi uit, zo knap.’’ Van Dyke was één van de redenen waarom Ken Jeong komiek is geworden. ,,Jij bént comedy’’, zei hij. ,,Onze jeugdheld’’, aldus Nicole.

Van Dyke, die de show nog nooit had gezien toen ze hem vroegen, vond het ‘de gekste ervaring’ van zijn leven. Hij vroeg oud-kandidaat Eric Idle, die meedeed als Egel, vooraf om advies. ,,Hij zei dat hij extreem zweette en bijna stikte, daarom gaven ze mij dit grote pak.’’ Dick droeg zijn Tuinkabouter-pak niet strak om zijn lijf, het was een soort verrijdbaar omhulsel waar hij in stapte. ,,Anders zou het te zwaar zijn.’’

Het werd onvergetelijk voor hem. ,,Ik heb het gedaan omdat ik wist dat niemand ooit zou raden dat een 97-jarige mee zou doen.’’

