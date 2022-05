A$AP Rocky vraagt Rihanna ten huwelijk in nieuwe videoclip

Politie vindt meerdere wapens in woning A$ap Rocky bij huiszoe­king

De politie in Los Angeles heeft bij een huiszoeking in de woning van de Amerikaanse rapper A$ap Rocky meerdere wapens in beslag genomen. Het is niet bekend of daarbij ook het wapen zit waarmee de 33-jarige rapper bij een schietpartij vorig jaar november zou hebben geschoten.

28 april