A Star is Born krijgt langere bioscoopversie

A Star is Born is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Bradley Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles, Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen van dien.



De remake van de Hollywood-klassieker is wereldwijd een grote hit. In totaal bracht de film bijna een half miljard dollar op. In Nederland werd A Star is Born gezien door bijna 700.000 mensen.



De muziekfilm was genomineerd voor acht Oscars. Hiervan werd er eentje verzilverd, voor het lied Shallow. Het is nog niet bekend of de langere versie ook in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn.