Aad ‘Adriaan’ van Toor viert 80ste verjaardag: ‘Ik denk elke dag aan Bas’

Met video Glennis Grace zet stap in de juiste richting: 'Publiek moet haar een kans gunnen’

De loopbaan van Glennis Grace ligt stil nu de zangeres een mogelijke taakstraf aan haar broek heeft hangen wegens een vechtpartij in een Amsterdamse supermarkt. Glennis zegt slachtoffer te zijn van de ‘cancelcultuur’. Maar is dat zo? Het tij is te keren, menen imagodeskundigen.

28 oktober