Aad van Toor deelt zorgen over ‘Bassie’: ‘Het gaat niet goed met hem’

Kate Winslet onder­breekt gesprek om jonge intervie­wer te helpen: ‘Je kan het!’

Kate Winslet heeft een gesprek over de nieuwe film Avatar: The way of water onderbroken om de jonge interviewer te helpen. De verslaggever van de Duitse zender ZDF liet weten dat het haar ‘eerste keer’ was, waarop Winslet te hulp schoot.

10 januari