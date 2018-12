Aan de radio gekluisterd voor Groot Dictee der Nederlandse taal

Het gehijm is, leert mij het mee doen altijd, dat je vooral intuïtief moet schrijven. Ookee, daar gaan we.



Vanuit of van uit, nee vanuit, vanuit de bibliotheek Haarlem-centrum, Haarlem-Centrum, Haarlem centrum, HaarlemCentrum, vergastten Frits Spits en Filip nee Philip Phreriks, Freriks, ons zaterdag jongs of jongstleden in het onvolprezen alom geprezen Radio 1-programma of Radio-1-programma De Taalstraat, Taalstaat, op het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Ernaar luisteren is zeer ondermijnend voor het geloof in je eigen spellingsvoormogen. Ik heb het nochtans gedaan, op een aftands radiootje weliswaar, van waaruit de stem van Wim Daniels, de leukste Brabandse taalkundige die ik kan, loud en klier onze in kersttinten gehulde huiskamer binnenrolde.



Het op tv zo jammerlijk gesneefde jaarlijkse uurtje zelfkasteiding voor spellingsfetiesjisten, amateuretymologen, schrijfdieletanten en linguïstische mierenneukers was op de radio zeer diverterend van aard.