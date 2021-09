Aan deze dame heeft Tony Junior zijn hart verloren in The Bachelor

Spoiler alertNa tal van dates, openhartige gesprekken en rozenceremonies heeft Tony Junior zijn hart verloren aan de 24-jarige Julia. De dj gaf in de grote finale zijn laatste roos aan de brunette en besloot Oriana te laten lopen. ,,Als ik in haar ogen kijk, word ik warm van binnen. Krijg ik vlinders. Voel ik me een jochie van zestien, die voor het eerst verliefd is”, jubelde hij over Julia.

Tientallen dames gaven zich dit jaar op voor The Bachelor met Tony Junior. Eén voor één wilden ze de gok wagen: zou er een vonk overslaan? Hoewel Tony gedurende het seizoen meermaals twijfelde en meerdere vrouwen zag zitten, was er een dame die er al vrij snel uitsprong: Julia. De band tussen de twee werd steeds hechter en ook de romantiek laaide op. Tijdens zijn eerste date met de brunette, een filmpje kijken, duurde het dan ook niet lang tot hun eerste zoen een feit was.



Maar hoe leuk Julia ook was: er liepen nog meer dames rond en één daarvan was Oriana. Met haar bouwde Tony óók een band op. Hij voelde zich fijn bij haar en kon zichzelf zijn. Zij had dat andersom ook. De eerste kus lieten ze voorlopig even achterwege. Onder het mom van: ,,Een zoen hadden we niet meteen nodig, we wisten allebei dat het goed zat.”

Tegengas

De druk werd voor Tony uiteindelijk steeds groter: aan welke vrouw zou hij zijn laatste roos geven? Om die keuze te kunnen maken, koos hij voor Julia en Oriana om de laatste twee 24-uursdates mee door te brengen. Die moesten doorslaggevend zijn. Het werd er echter niet makkelijker op, legde Tony uit. Na een nacht met Oriana te hebben doorgebracht, wist Tony één ding: zijn gevoelens voor haar bleven sterk. Maar dat gold ook voor de kriebels die hij voor Julia voelde. En dus stond Tony voor een dilemma.



Daarom trok Tony zich na afloop van de dates even terug. Hij had tijd nodig om de balans op te maken en wilde voor de volle honderd procent achter zijn keuze staan. De twijfels sloegen ondertussen ook toe: was Julia, die deze week nog bekroond werd tot Miss Nederland, niet te veel bezig met haar eigen carrière en was ze eigenlijk wel toe aan een vaste relatie? En Oriana, kon zij wel genoeg tegengas geven? ,,Ik wil geen vrouw die hard is, maar wel hard kan zijn af en toe”, legde Tony uit.



Het momentje voor zichzelf gaf de dj de inzichten die hij nodig had. Dat werd duidelijk in de seizoensfinale van The Bachelor, die vandaag op Videoland te zien is. Daarin nam hij afscheid van Oriana. Want hoe fijn, lief, knap en leuk ze ook was: ,,Liefde kan je niet afdwingen” verklaarde Tony. De tranen stonden Oriana in de ogen, maar ze wist ook hoe moeilijk deze keuze voor Tony was. ,,Het is oké, schat”, snikte ze.

Volledig scherm Tony neemt afscheid van Oriana in The Bachelor. © Videoland

Twijfels

Eventjes was het niet zeker of Tony zijn roos überhaupt zou weggeven. De twijfels die hij bij Julia had kregen soms de overhand. Dat gaf hij eerlijk toe aan de brunette. ,,Je maakt me blij, ik word gelukkig van je. Maar er zijn twijfels. Veel twijfels. En ook bij mijn beste vriendin Carmen. Je onzekerheid af en toe, je prestatiedrang. Gaat dat ons in de weg zitten? En het verhaal met de kinderwens, waar we niet op een lijn liggen. Je moet weten dat ik die droom nooit los ga laten”, maakte Tony nog een keer duidelijk.



,,Ik ga het je nog een keer vragen: kan ik je vertrouwen?”, vroeg Tony daarom aan Julia, alsof het het laatste zetje was dat hij nodig had om zijn roos aan haar te geven. ,,Dat kan je”, antwoordde Julia emotioneel. Daarop pakte Tony de felbegeerde roos. ,,Lieve, lieve Julia, wil jij deze laatste roos van mij aannemen?” Daar hoefde Julia niet over na te denken. ,,Ja”, zei ze, terwijl ze Tony omhelsde.



Maar waarom had Tony nu eigenlijk zijn hart aan Julia had verloren? ,,Met Julia voel ik echt heel erg dat ik op een leuke manier verlegen word. Met haar wil ik in bed liggen, samen leuke dingen doen. Als ik in haar ogen kijk, word ik warm van binnen. Krijg ik vlinders, voel ik me een jochie van zestien die voor het eerst verliefd is. Ja, dat voel ik.”



Volgende week wordt in een reünie-aflevering duidelijk of Tony en Julia nog steeds vlinders voor elkaar voelen.

Volledig scherm Tony en Julia in The Bachelor. © Videoland

