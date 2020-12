Aangifte mishandeling en poging tot doodslag tegen Johnny de Mol

Volgens de aangifte gaat het om drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij Johnny de Mol zijn toenmalige partner onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. De aangifte en het materiaal dat als bewijs moet dienen, zijn ingezien door deze site. Naast onder meer foto’s waarop de verwondingen van Kaes zichtbaar zijn, is er een document waarin een huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’. Shima Kaes laat via Aachboun per email aan deze site weten: ‘Ik kan bevestigen dat ik aangifte heb gedaan tegen mijn ex-verloofde Johnny de Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag. Onder bescherming van Aachboun durf ik deze aangifte nu wel te doen.’

‘Fysiek geweld’

Dan is er een document van 27 mei 2015 waarin haar huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’. En wat er exact zou zijn gebeurd, liet Kaes volgens haar adviseur onder ede vastleggen bij een notaris. Zo zou het stel op 12 januari 2015, Johnny de Mols verjaardag, tijdens een vakantie in het Mexicaanse Tulum een woordenwisseling over De Mols cocaïnegebruik hebben gekregen, zo is in de aangifte te lezen. Volgens Kaes zou De Mol haar vervolgens hebben geslagen, geschopt, bovenop haar hebben gezeten en aan haar haren hebben getrokken, met als gevolg onder andere een opgezwollen oog.



Op 2 maart in hetzelfde jaar, nadat De Mol het Edison Pop Gala in de Amsterdamse Harbour Club had gepresenteerd, zou opnieuw ruzie zijn ontstaan waarbij Kaes na een vuistslag ten val zou zijn gekomen. Even later, zo staat in de aangifte, kneep hij haar keel dicht en gooide hij haar daarna met het hoofd tegen een tafel. En toen zij ‘weerloos op de grond lag, heeft Johnny de Mol haar nog meerdere keren getrapt tegen haar zij/buik’. Dat laatste, plus de ‘verwurgingspoging’, was voor Aachboun reden om ook aangifte te doen van poging tot doodslag.