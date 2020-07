Aanslag op het paradijs op aarde; nieuwe serie over gruwelaanslag op Utoya

Al Capone is de droom van elke acteur

10:00 Robert de Niro droeg hetzelfde type zijden onderbroeken als Al Capone toen hij de gangster speelde in het misdaaddrama The Untouchables. De rol spreekt al decennialang tot de verbeelding van acteurs. Tom Hardy trekt alles uit de kast om in de meest recente filmbiografie het verval van de beroemdste misdadiger aller tijden tot in detail te tonen.