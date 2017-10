Aaron Carter (29) weer terug naar afkickkliniek

kijkcijfers Linda scoort mil­joe­nen­pu­bliek met Oh Wat Een Jaar

8:55 Linda de Mols nieuwe zaterdagavondprogramma Oh Wat Een Jaar is een kijkcijferhit te noemen. Voor de eerste aflevering van de retrospelshow op RTL 4 zaten ruim 1,5 miljoen kijkers op de bank. Oh Wat Een Jaar is de opvolger van kijkcijferkanon Ik Hou van Holland.