Ab Osterhaus toont zich in bijna alles een waardig stand-in van Peter R. de Vries

NikkieTuto­ri­als: ‘Ik heb een posttrauma­ti­sche stressstoor­nis’

15:14 Nikkie de Jager had na haar coming-out als transgender last van slaapproblemen. Volgens haar dokter komt dat door een posttraumatische stressstoornis. Dat vertelt de youtuber, die miljoenen volgers heeft als NikkieTutorials, in tijdschrift &C.