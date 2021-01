Abbey deelt een kusje uit bad en Roel heeft problemen met anderhalve meter

Asia Argento beschul­digt regisseur ‘The Fast and the Furious’ van seksueel misbruik

25 januari De Italiaanse actrice Asia Argento, boegbeeld van de #metoo-beweging, heeft de Amerikaanse regisseur Rob Cohen, onder meer bekend van de eerste "The Fast and the Furious"-film, ervan beschuldigd haar seksueel misbruikt te hebben. Dat zegt de actrice in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.