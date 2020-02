Acht nominaties voor ‘weerzinwekkende’ film Cats bij Razzies

Oscars

Andere films die kans maken op een Razzie zijn The Fanatic en The Haunting of Sharon Tate. De Razzies worden doorgaans een dag voor de uitreiking van de Oscars uitgedeeld in Hollywood, maar dit jaar kiest de organisatie ervoor om in dit Oscar-weekend alleen de nominaties bekend te maken. Het is nog niet bekend wanneer de Razzies worden uitgereikt.