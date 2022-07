Achtste seizoen Massa is kassa op komst

met video Stranger Things-ac­teur Joseph ‘Eddie’ Quinn barst in tranen uit door mooie woorden fan

Acteur Joseph Quinn, bekend als Eddie in Stranger Things, is in tranen uitgebarsten nadat een fan op Showmasters Comic Con in Londen hem onverwachts bedankt. Eerder op het evenement was er een vervelend incident gebeurd, nadat een beveiliger tegen hem uitviel, omdat hij te lang de tijd nam voor de gesprekjes met de fans. Dat is te zien op de beelden die nu viral gaan.

13 juli