ACM verbiedt fusie RTL en Talpa definitief omdat tv kijken duurder zou worden

Duurdere televisiereclames en -abonnementen zijn voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een belangrijke reden geweest om de fusie tussen RTL Nederland en Talpa te verbieden. Dat staat in het officieel gepresenteerde besluit van de toezichthouder, die in januari al bij de twee mediabedrijven had aangegeven dat zij geen toestemming krijgen voor hun plannen.