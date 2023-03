Acteur Alexander Skarsgård (46) voor het eerst vader geworden

De Zweed bedankte de interviewer voor felicitaties nadat hij het nieuws had onthuld. Skarsgård gaf verder geen details over de baby. De acteur, bekend van series als Big Little Lies en True Blood en films als The Legend of Tarzan en The Northman is samen met de Zweedse actrice Tuva Novotny. De 43-jarige actrice heeft al een 16-jarige dochter uit een eerdere relatie.