Acteur Angus Cloud postuum in drie films te zien

Angus Cloud, die een paar dagen geleden op 25-jarige leeftijd is overleden , is nog in drie films te zien. De Amerikaanse acteur voltooide voor zijn dood zijn scènes in een film van Universal die nog geen titel heeft, de thriller Your Lucky Day en de film Freaky Tales. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Your Lucky Day van Dan Brown speelt zich af op kerstavond en gaat over een gijzeling in een supermarkt vanwege een winnend lot ter waarde van 156 miljoen dollar. De film van Universal is volgens The Hollywood Reporter een monsterfilm, geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett en Chad Villella. Freaky Tales is een dramafilm van Captain Marvel-regisseurs Ryan Fleck and Anna Boden.

,,Angus bracht zo’n unieke energie en vitaliteit naar onze set en zijn werk”, lieten Fleck en Boden weten na de dood van de Euphoria-acteur. ,,We zullen hem herinneren als een slim, geduldig, levendig mens en een toegewijde collega met wie we het geluk hadden samen te werken. Wat een verschrikkelijk verlies. We kenden hem niet lang, maar we zullen hem erg missen. Samen met de rest van de wereld denken we nu aan zijn familie en sturen we hen kracht en liefde.”

Het is nog niet zeker waaraan Cloud is overleden. ,,Vorige week heeft hij zijn vader begraven en hij worstelde intens met dit verlies”, liet zijn familie maandag weten. ,,Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden een herinnering kan zijn voor anderen dat ze niet alleen zijn en dit niet in stilte in hun eentje moeten uitvechten.”

Praten over zelfdodinggedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

