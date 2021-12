Acteur Baldwin in tranen in eerste interview na fataal schot: ‘En toen ik losliet - boem, ging hij af’

De haan, een onderdeel van de antieke revolver die Baldwin tijdens de opnames in zijn hand had, moet normaal gesproken gespannen worden voordat een schutter met behulp van de trekker een schot lost. Baldwin zegt dat hij de trekker van het wapen nooit heeft overgehaald.

,,Ik zou nooit een wapen op iemand richten en de trekker overhalen, nooit”, zei Baldwin in gesprek met interviewer George Stephanopoulos van de Amerikaanse tv-zender ABC. Eind oktober kwam cameravrouw Halyna Hutchins (42) om het leven toen het wapen dat Baldwin in zijn hand had afging op de set van westernfilm Rust in Santa Fe, New Mexico. Het bleek geladen met een echte kogel. Regisseur Joel Souza raakte gewond.

Hutchins gaf op het moment van het schot aan hoe Baldwin de revolver moest vasthouden om een scène waarin de loop richting de camera wees, goed vast te leggen. Acteur Baldwin zegt dat hij in eerste instantie niet begreep wat er gebeurde, omdat hij ervan uitging dat alle munitie nep was. Hij dacht even dat Hutchins een hartaanval had. ,,Zij valt. Ik dacht: is ze flauwgevallen? Dat er een echte kogel in dat wapen zat werd me pas drie kwartier, een uur later duidelijk.”

Pas toen een agent hem een foto liet zien van de kogel die uit de schouder van de gewonde regisseur was gehaald, werd hem duidelijk dat er echte munitie op de set was geweest. ,,Iemand heeft een kogel in een pistool gedaan, een kogel die niet eens op het terrein hoorde te zijn.” Baldwin wil dat tot op de bodem uitgezocht wordt waar de munitie vandaan kwam.

Tranen

Hij zegt zichzelf niet als slachtoffer te willen neerzetten, maar worstelt met wat er gebeurd is en liet tranen vloeien in het interview. Baldwin slaapt slecht en weet niet of hij nog doorgaat met films maken. Schuldig voelt hij zich echter niet, zegt hij. ,,Iemand is verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, en ik weet niet wie het is, maar ik ben het niet. Ik zou mezelf misschien gedood hebben als ik het idee had dat ik verantwoordelijk was.”

De sheriff van Santa Fe doet nog onderzoek en bekijkt onder meer of een van de mensen die de wapens en neppatronen voor de film verzorgde ook echte munitie heeft geleverd. De man in kwestie zei tegen ABC dat hij alle neppatronen altijd test en dat de kogel niet van hem kan zijn gekomen.

Uit eerdere verhoren bleek dat de vrouw die de leiding had over de wapens op de set, Hannah Gutierrez-Reed, meende dat ze het wapen geladen had met neppatronen. Een assistent-regisseur riep ‘cold gun’ toen hij het aan Baldwin gaf, wat wil zeggen dat het niet geladen was met scherp. ,,Toen hij zei: dit is een ‘cold gun’, zei hij tegen iedereen op de set eigenlijk: je kunt ontspannen”, beschreef Baldwin.

Gutierrez-Reed is de 24-jarige dochter van een vooraanstaande wapenexpert in Hollywood en was voor de tweede keer in haar leven hoofd wapens op een filmset. Tegelijk was ze ook medeverantwoordelijk voor rekwisieten. Haar advocaat suggereerde dat ze te veel op haar bord had of dat iemand mogelijk het wapen heeft gesaboteerd om een punt te maken over de werkomstandigheden. ,,Ik geloof dat iemand die dat zou doen, de set zou willen saboteren, een punt zou willen maken, willen zeggen dat ze ontevreden zijn." Justitie in New Mexico heeft daar geen aanwijzingen voor en noemt dat een complottheorie. ,,Het is heel waarschijnlijk dat het een ongeluk was," oordeelt Baldwin.

Onveilige werkomstandigheden

Baldwin en andere leden van zijn team zijn aangeklaagd door personeel dat hen nalatigheid en onveilige werkomstandigheden verwijt. De acteur is ook co-producent van de film. Zes medewerkers van het camerateam staakten enkele uren voor het fatale schot hun werk uit protest. Er was al twee keer eerder per ongeluk geschoten. Een cameraman nam ontslag en klaagde in zijn ontslagbrief dat te losjes met wapenveiligheid omgegaan werd. Personeelsleden denken dat veiligheid een bijzaak was omdat lage kosten belangrijker waren.

De acteur werd na de dood van Hutchins overspoeld met kritiek. Zo werd hem gezegd dat hij het wapen nooit had mogen richten. ,,Behalve als de cameraman me zegt hoe ik het wapen moet richten voor de scène”, reageerde hij in het interview. Andere acteurs, onder wie George Clooney, gaven aan dat zij altijd zelf het wapen checken. Baldwin heeft in zijn jonge jaren geleerd dat juist niet te doen en veiligheid over te laten aan de wapenexpert, zei hij.

Stephanopoulos vroeg Baldwin of hij denkt dat het schot het ergste is wat hem ooit is overkomen. De acteur antwoordde bevestigend. ,,Ik denk terug en ik denk aan wat ik had kunnen doen.” Over Hutchins: ,,Ze was iemand die geliefd was bij iedereen die met haar werkte en bewonderd werd.”

Volledig scherm Alec Baldwin zegt in het eerste tv-interview sinds de schietpartij waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam dat hij niet verantwoordelijk is voor het fatale incident. ,,Ik zou mezelf misschien gedood hebben als ik het idee had dat ik verantwoordelijk was”, aldus de acteur. © Videostill

Volledig scherm Cameravrouw Halyna Hutchins. © VIA REUTERS