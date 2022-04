Acteur Barry Keoghan gearresteerd wegens openbare dronkenschap

Volgens de lokale Ierse nieuwszender Independent vond het voorval vorig weekend al plaats, maar heeft de 29-jarige acteur er verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. De nieuwswebsite weet ook dat de acteur al gauw werd vrijgelaten en er met een waarschuwing vanaf is gekomen. De zaak zou daarmee afgedaan zijn. De woordvoerder van Keoghan wilde bij navraag niets kwijt over het voorval, meldt Indepentend.ie.

Keoghan was behalve in de Marvel-film Eternals recent ook te zien in een kort optreden als Joker in kaskraker The Batman. Hij speelde ook rollen in de film Dunkirk en de HBO-serie Chernobyl.