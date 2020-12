Acteur Bram van der Vlugt (86) overleden

Dat maakte zijn management vanmiddag bekend. Hij overleed in zijn slaap. De acteur laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.



Van der Vlugt speelde de afgelopen zes decennia in talloze theaterstukken en series, waaronder Medisch Centrum West en Unit 13. Hij was wereldberoemd in Nederland als vertolker van Sinterklaas. Tussen 1986 en 2011 speelde hij de goedheiligman, hoewel hij zelf altijd zei dat hij slechts de ‘adviseur’ van de kindervriend was. Dat was de ‘code’, meende hij. Voor speciale gelegenheden kroop Van der Vlugt de afgelopen jaren nog meermaals in de huid van Sinterklaas, bijvoorbeeld voor een videoclip, tv-programma’s en een film.