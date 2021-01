Acteur Elliot Page en vrouw gaan scheiden

Op papier stellen Page en Portner dat ze sinds de zomer apart van elkaar te leven. ,,Na lang nadenken en zorgvuldige afwegingen hebben we de moeilijke beslissing genomen om te scheiden na onze breuk afgelopen zomer”, luidt de verklaring. ,,We hebben het grootste respect voor elkaar en blijven goede vrienden.”



Page (33) en Portner (26) ontmoetten elkaar via Instagram. Ze trouwden zes maanden later.



De acteur is bekend van films als Juno, X-Men en Inception. Portner is danseres en choreografe. Zij werkte onder meer samen met Justin Bieber.