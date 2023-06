Acteur en musicalster Willem Nijholt (88) overleden

Willem Nijholt is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakt een woordvoerder van de familie bekend. De bekende acteur, zanger en danser is in Amsterdam ‘vredig thuis ingeslapen’.

Nijholt werd geboren op Java in Indonesië. Na een jeugd in een jappenkamp, belandde Nijholt in 1957 op de toneelschool. Van 1960 tot 1970 speelde hij onder meer bij het Rotterdams Toneel en de Nederlandse Comedie. Daarna ging Nijholt met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp de theaters in.

Na de Sonneveld-periode, voor Nijholt één van de belangrijkste in zijn leven, volgden musicals als Wat een planeet en Foxtrot. Daarna ging Nijholt weer naar de ‘serieuze’ en gesubsidieerde sector (Globe en Haagse Comedie). Ook op televisie bleef hij succesvol. Zo was hij te zien in Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? Daarnaast kwam er een Nijholtshow en acteerde hij in megaproducties als De Stille Kracht en Willem van Oranje. Nieuwe successen met musicals volgden: Cabaret, Miss Saigon en Oliver.

De laatste jaren verscheen Nijholt niet meer op de buis. Zijn laatste rol was in Penoza (2013). Daarvoor was hij te zien als jurylid in de musicaltalentenjacht Op Zoek Naar.

In 1977 werd hij onderscheiden met de Johan Kaart Prijs. Nijholt werd in 2011 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Uit de schijnwerpers gestapt

Nijholt stapte bewust uit de schijnwerpers. In 2018 zei hij tegen de Telegraaf ‘absoluut niet meer in de publiciteit te willen verschijnen’. De acteur hoopte zijn dagen in rust te slijten in Frankrijk. ,,Ik heb op geen enkele manier nog zin om in Nederland met mijn hoofd in kranten of op televisie te verschijnen. Ik wil het restant van mijn leven alleen in familiekring doorbrengen”, zei hij daarover.

Elf jaar geleden stelde Nijholt in gesprek met deze krant niet bang te zijn voor de dood. ,,Ik ben er zelfs wel nieuwsgierig naar: hoe gaat dat voelen? Ik wil niet zoals Jos Brink op zo’n praalwagen door Amsterdam worden gereden voor publiek. Nee, nee, nee, dat hoeft voor mij niet.”

