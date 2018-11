Acteur Gerard Butler zamelt geld in voor schade na bosbranden

Oud-assistent casting­baas Gosschalk gehoord door zedenpoli­tie

2:16 Guido Goossens, jarenlang de assistent van de in opspraak geraakte castingdirecteur Job Gosschalk, is gehoord door de afdeling zedendelicten van de politie Amsterdam. Aanleiding is het verhaal dat Goossens eind vorig jaar deed in het AD. Hij vertelde toen het ongeloofwaardig te vinden dat niemand bij het bedrijf Kemna Casting vermoedde dat hun boegbeeld, Job Gosschalk, zich decennia lang schuldig maakte aan seksuele intimidatie.