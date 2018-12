Acteur Gijs Naber speelt Willem Holleeder in nieuwe tv-serie Judas

Rifka Lodeizen vertolkt de rol van Astrid en Marit van Bohemen speelt haar zus Sonja. Carry Tefsen kruipt samen met Bianca Krijgsman in de rol van Stien, de moeder van Willem, Sonja en Astrid. Cor van Hout wordt gespeeld door Bas Keijzer.



Astrid Holleeder, de zus van de beruchte crimineel Willem, beschreef in 2016 in het boek Judas in 576 pagina’s haar leven. De rode draad in het beklemmende relaas: hoe ze besloot te getuigen tegen haar oudere broer en welke gevolgen dat had voor haar dagelijks leven.