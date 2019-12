Acteur Jelle de Jong vraagt op bootje voor Carré vriendin ten huwelijk

,,We zaten op een bootje op de Amstel”, vertelt De Jong. ,,Er waren ballonnen, champagne en kaarsen. Er waren twee fantastische gitaristen bij die muziek speelden. We vaarden langs het Amsterdam Light Festival met al die lichtjes. Toen we helemaal alleen waren, recht voor theater Carré, toen heb ik gevraagd.” Yulia antwoordde met ‘da’.



De Jong en zijn vriendin zijn al vijf jaar samen. Ze kennen elkaar via hun gezamenlijke vriend Hans Klok. Yulia is circusartieste. Door hun drukke schema's wankelde de relatie al eens, maar de twee kwamen telkens weer terug bij elkaar.