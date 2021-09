Acteur Nasrdin Dchar: ‘Verhaal eerste gastarbeiders is te onbekend’

hotter than my daughter Sm-slavin Angela barst in huilen uit na make-over van meesteres: ‘Voor één keer de baas’

25 september Een ingrijpende make-over van een stel sm-liefhebbers is gisteravond met gelukstranen geëindigd voor de slavin van de twee. Angela (40) gaf haar meesteres Peggy (66) op voor Hotter than my daughter, omdat haar grote liefde zich vaak te bloot kleedt. Na de metamorfose waren ze allebei nauwelijks meer te herkennen en bleek de rolverdeling nog springlevend.