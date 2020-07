Acteur Nick Cordero overleden aan coronavirus na drie maanden op de IC

Broadway-acteur Nick Cordero is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Canadees overleed zondag na meer dan negentig dagen op de intensive care te hebben gelegen. Cordero is 41 jaar geworden.

Cordero werd al in maart opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het virus. Als gevolg van het coronavirus waren er verschillende complicaties in zijn gezondheid opgetreden. Zo moest zijn been geamputeerd worden en kreeg hij een pacemaker. Ook waren zijn longen ernstig beschadigd en zou hij een dubbele longtransplantatie moeten ondergaan. De complicaties werden hem uiteindelijk teveel.

Zijn vrouw Amanda Kloots bevestigde zijn overlijden in een emotioneel bericht op Instagram. ,,Mijn lieve man is vanmorgen overleden. Zijn familie was bij hem, zingend en biddend toen hij deze aarde verliet. Ik kan het nog niet geloven, mijn hart is gebroken want ik kan me geen leven zonder hem voorstellen.” Er is een inzamelingsactie gestart om de ziekenhuisrekeningen - bijna 550.000 euro - te kunnen betalen.

Cordero speelde onder meer in producties als Bullets over Broadway, waarvoor hij in 2014 werd genomineerd voor een Tony Award. Daarnaast speelde hij ook verschillende televisie- en filmrollen, als in Blue Bloods en Law & Order: Special Victims Unit.