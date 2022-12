Acteur Romijn Conen na hersenbloeding terug op tv: ‘Ik heb ook op de vloer naast de badkuip gelegen’

2,5 miljoen kijkers zien hoe Messi en Argentinië WK-finale halen

De Nederlandse kijker is niet massaal afgehaakt bij Argentinië op het WK voetbal na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinale van Oranje. 2,5 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Lionel Messi en zijn landgenoten de finale van het toernooi in Qatar haalde. Dat is ongeveer net zoveel als de kwartfinale tussen Frankrijk en Engeland, die ook gespeeld werd na de uitschakeling van het Nederlands elftal.

8:38