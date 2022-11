Acteur schaatst Alternatieve Elfstedentocht ter voorbereiding op rol in musical

Musicalacteur Wolter Weulink schaatst komende winter de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee, om zich zo voor te bereiden op zijn rol in de musical De tocht . In die musical, over een jaar in Leeuwarden te zien, speelt hij een van de hoofdrollen.

,,Om me in te leven in het verhaal, maar ook om te trainen” vertelt Weulink, momenteel te zien in 14 de musical, over Johan Cruijff.

In Leeuwarden wordt een speciaal theater gebouwd voor De tocht, met een ijsvloer van 2000 vierkante meter en plek voor ruim 1400 bezoekers. De musical moet over iets minder dan een jaar in première gaan en draait om vijf jeugdvrienden, die ooit samen hebben afgesproken de Elfstedentocht te rijden zodra de gelegenheid zich voordoet.

Naast Weulink speelt Nandi van Beurden een van deze vrienden. Na haar zege in het televisieprogramma Op zoek naar Maria speelde zij de hoofdrol in The Sound of Music. Daarna stond zij in Dagboek van een Herdershond en momenteel speelt ze in Zo vader, zo zoon.

