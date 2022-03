Acteur Sean Penn vlucht te voet uit Oekraïne via Poolse grens

Sean Penn heeft Oekraïne lopend verlaten, nadat hij met twee collega’s en een paar koffers richting de grens met Polen was gelopen. De 61-jarige acteur was in Oekraïne om een documentaire te maken over de gespannen situatie met Rusland, die uiteindelijk uitmondde in een oorlog vanuit het Russische kamp.

Penn plaatste op sociale media updates over de situatie ter plekke. In zijn meest recente update op Twitter laat hij weten niet meer in Oekraïne te zijn, al zegt hij er niet bij waarom. Ook geeft hij geen verdere informatie over de opnames van de documentaire.

,,Ik heb met twee collega’s kilometers gelopen naar de Poolse grens nadat we onze auto aan de kant van de weg hebben laten staan. Bijna alle auto’s die op deze foto te zien zijn waren bezet door vrouwen en kinderen, veelal zonder bagage en slechts met hun auto als enig bezit,” aldus Penn. Zijn woordvoerder laat aan persbureau weten dat Penn ‘veilig uit Oekraïne is gekomen’, maar ook zij geeft geen antwoord op vragen waar hij nu verblijft en de omstandigheden rond zijn vertrek.

Moed en eerlijkheid

Vice Studios heeft bevestigd dat de acteur voor het bedrijf in Oekraïne was om opnames te maken. Penn was onder meer in Kiev afgelopen donderdag bij een persconferentie van de Oekraïense president Zelenski, op de eerste dag van de inval van Rusland. De Oekraïense regering liet toen in een verklaring weten dat de acteur in het land was. ‘Sean Penn is een van de mensen die Oekraïne steunen vandaag. Ons land is dankbaar voor zijn moed en eerlijkheid’, stond te lezen. Penn, die Oscars won voor zijn rollen in Milk en Mystic River, sprak met politici, militairen en journalisten voor zijn documentaire en bezocht het land ook afgelopen november.

Eerder liet hij al weten dat de Russische president Vladimir Poetin ‘een ernstige fout begaat’. ,,Ik geloof oprecht dat Poetin de grootste fout van zijn leven heeft gemaakt, die vele levens heeft gekost en nog zal gaan kosten. President Zelenski en het Oekraïense volk hebben hun rug gerecht en laten zien dat ze over moed en principes beschikken. Oekraïne vecht voor democratie en als we hen alleen laten vechten, is de ziel van Amerika verloren.”

