Acteur Willem Nijholt (88) overleden

Nijholt liet in 2018 weten ‘absoluut niet meer in de publiciteit te willen verschijnen’. De acteur, bekend van De Stille Kracht, Willem van Oranje, Penoza en ettelijke musicals, hoopte zijn dagen in rust te slijten in Frankrijk. ,,Ik heb op geen enkele manier nog zin om in Nederland met mijn hoofd in kranten of op televisie te verschijnen. Ik wil het restant van mijn leven alleen in familiekring doorbrengen”, zei hij destijds.