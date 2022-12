Acteurs Familiespel spelen volwassenen én kinderen: ‘Ik stotter nog te veel’

Annick Boer: van typetjes op tv naar cabaret in het theater

In De TV Kantine schittert ze met haar imitaties van onder anderen Anouk en Eva Jinek, ze sprak de stem in van Dory in de films Finding Nemo en Finding Dory, speelde een van de hoofdrollen in de Hazes-musical Hij Gelooft In Mij en zette al uiteenlopende personages neer in vele theatervoorstellingen. Sinds drie jaar is Annick Boer ook solo te zien in het theater, met haar eigen cabaretvoorstelling.

20 oktober