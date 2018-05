Acteurs Penoza en Dokter Deen zien vonken van het asfalt slaan op Mont Ventoux

Loek Peters ( Penoza ) heeft de bliksem op tien meter afstand zien inslaan. ,,Ik zag de vonken over het asfalt slaan en heb nog steeds een piep in mijn oren van hier tot Tokio'', vertelt hij aan de voet van de Mont Ventoux. Het heeft de organisatie volgens Peters 'een heleboel tranen heeft gekost om dit te besluiten', maar iedereen bleef ondanks de teleurstelling wel heel positief, zegt hij. ,,Er zijn patiënten bij die hier maandenlang keihard voor getraind hebben en weten dat ze er volgend jaar niet meer zijn om het nog een keer te proberen.'' De acteur vindt die positiviteit, ondanks de teleurstelling heel erg bijzonder.

Een foto die is geplaatst door null (@1loekpeters) op 30 May 2018 om 3:03 PDT

Waagschaal

Peters staat achter de beslissing van de organisatie, het was namelijk een levensgevaarlijke tocht: ,,We zijn hier om levens te redden en niet om levens in de waagschaal te stellen.''