Actie voor Gert Timmerman weer in de lucht

Klink had al eerder aan deze site aangegeven zich niet uit het veld te laten slaan. De 32-jarige oud-chauffeur van Timmerman: ,,Ik heb doneeractie.nl al een uitgebreide mail gestuurd, want alleen ik ben de initiatiefnemer van deze actie. Ik ga er ook mee door."



Er was al 650 euro opgehaald door Klink. Hij kwam in actie toen er alvleesklierkanker bij Timmerman werd geconstateerd. ,,Gert kreeg niet alles vergoed van de verzekering en heeft zijn privégeld moeten aanspreken. Ik wilde deze man van 82 niet laten stikken. Dit verdient hij niet. Gert is te ziek en te zwak voor chemokuren en bestraling, maar als we hem met een alternatieve behandeling meer kwaliteit van leven kunnen bieden, dan wil ik daar voor gaan."