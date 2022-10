Activist noemt lijmactie Jinek ‘legitiem en nodig’, vanavond te gast in Belgische talkshow

Klimaatactivist Jelle de Graaf noemt zijn lijmactie in de talkshow Jinek gisteravond ‘legitiem en nodig’. In een reactie op Twitter schrijft de activist van Extinction Rebellion dat hij met deze ‘verstorende actie’ de klimaatcrisis onder de aandacht wil brengen.

‘Honger in Kenia, overstromingen in Pakistan en Nigeria, extreme hittegolven: de klimaatcrisis slaat toe en bedreigt ons allemaal. Maar regeringen, bedrijven en media gaan door met business-as-usual. Om deze absurditeit bloot te leggen heb ik me bij #Jinek vastgelijmd aan tafel’ schrijft De Graaf, die als gast was uitgenodigd om het te hebben over de recente acties in musea waarbij etenswaren op kunst werden gegooid en activisten zich aan muren vastlijmden. ‘De geschiedenis laat zien dat grote veranderingen afgedwongen worden door maatschappelijke druk van gewone mensen, die wél zien wat nodig is. Verstorende acties zoals deze horen daarbij. Als er een moment is waarop acties als deze legitiem en nodig zijn is het nu.’

De Graaf sluit af met de mededeling dat hij vanavond aanschuift bij De Tafel van Vier om zijn verhaal te doen over de actie. De talkshow op de Belgische zender Play 4 wordt gepresenteerd door Gert Verhulst.

De Graaf klom gisteravond tijdens het gesprek met Beau van Erven Dorens, die de presentatie overnam van de zieke Eva Jinek, plots op tafel. Daarna smeerde hij zijn handen in met lijm. Tijdens een reclameblok werd hij met tafelblad en al afgevoerd. Het programma ging daarna gewoon verder. Vandaag zei Beau dat hij de actie van De Graaf ‘best wel intimiderend en bedreigend’ vond. Volgens hem had de redactie geen idee dat de activist dit van plan was.

RTL liet in een reactie weten de lijmactie te veroordelen. ,,De reden dat Jelle was uitgenodigd is juist omdat we het gesprek over het klimaat ontzettend belangrijk vinden. Acties zoals gisteravond zijn alleen echt niet de bedoeling”, aldus een woordvoerder. ,,Wij voeren het gesprek liever aan tafel dan erop.”

