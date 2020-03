Actrice deelt heftige foto van vader die op sterven ligt: ‘Harde realiteit van het coronavirus’

Op het beeld is te zien hoe de vader van de actrice beademd wordt via een toestel. ,,Gisteren ondernam ik een reis om mijn vader te zien. Dit is de harde werkelijkheid van het coronavirus”, schreef Myles zaterdag bij de foto. Zelf draagt ze een mondmasker, handschoenen en een schort om besmetting tegen te gaan. Ze legt intussen liefdevol haar hand op het hoofd van haar vader.



Later op de dag liet de actrice weten dat haar vader de strijd met het virus verloren heeft. ,,R.I.P. Peter Myles. M’n lieve papa is een paar uur geleden gestorven. Het coronavirus heeft hem klein gekregen.” Myles liet haar volgers ook weten dat ze een cameraploeg heeft meegenomen om de laatste momenten van haar vader vast te leggen. Ze is van plan om met de beelden een documentaire te maken over de verscheurende realiteit van Covid-19. Het resultaat is vandaag te zien op de Amerikaanse zender CBS.



In 2018 liet Myles al weten dat bij haar vader de neurologische ziekte Parkinson was vastgesteld. Haar vader liep de coronabesmetting midden maart op, terwijl hij vocht tegen zijn onderliggende gezondheidsproblemen.