Actrice Elle Fanning onthult ‘walgelijke’ reden waarom ze op haar 16de werd geweigerd voor rol, collega’s schrikken

Met videoActrice Elle Fanning (25), bekend van films als Maleficent en de serie The great , heeft ontluisterende details gedeeld over haar ervaringen als jonge vrouw in Hollywood. Liet ze eerder al weten dat ze een rol misliep vanwege haar Instagram-account, nu vertelt ze over de ‘walgelijke’ dingen die ze te horen kreeg over haar uiterlijk.

Ze werd geboren in 1998 en speelde haar eerste rol in 2001: voormalig kindster Elle Fanning, de jongere zus van actrice Dakota (29), groeide op voor de camera’s. Tegenwoordig is ze een van de populairste rijzende sterren van Hollywood en werkt ze als modemuse met de grootste luxemerken, maar er waren ook tegenslagen.

Fanning hoopte eens een rol te bemachtigen in een grote filmreeks. Ze werd afgewezen, maar dat had met haar acteertalent niets te maken. ,,Het was omdat ik niet genoeg volgers had op Instagram’’, vertelde Fanning, inmiddels goed voor 6,3 miljoen volgers. Ze zei niet om welke film het ging, maar tijdschrift Elle speculeerde dat het over X-Men: Apocalypse uit 2016 kan gaan.

Daarin speelde actrice Sophie Turner, bekend van Game of thrones, die eens vertelde dat ze auditie had gedaan voor een rol waarbij het ging tussen haar en een andere vrouw. ,,Zij is een veel betere actrice dan ik, veel beter, maar ik had veel volgers, dus ik kreeg de rol.’’ Welke film en welke collega zij bedoelde, was destijds niet duidelijk.

‘Niet geil genoeg’

Maar het kan erger. Fanning probeerde op haar zestiende een rol te krijgen in een komische film over een roadtrip van een vader en dochter. Ze werd geweigerd omdat een betrokkene bij de film haar ‘unfuckable’ vond, oftewel, plat gezegd, niet geil genoeg. Fanning deelde de anekdote deze week bij The Hollywood Reporter tijdens een groepsgesprek met bekende actrices, die allemaal schrokken:



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Op je zestiende?’’ reageerde een verbijsterde Sheryl Lee Ralph. ,,Ja, het is zo walgelijk’’, aldus Fanning. ,,Ik kan er nu om lachen, en denken van: wat een walgelijk varken was dat.’’ Fanning werkt al jaren met dezelfde manager en agent, die haar goed beschermden. Ze deelden lang niet alle opmerkingen van filmmakers. ,,Dat filter is heel belangrijk. Er zijn vast nog veel meer beschadigende opmerkingen geplaatst, die ze filterden. Maar deze kwam wel tot mij.’’

Ingebrande lenzen

Fanning vertelde deze week nog over een andere traumatische ervaring, maar dan op de filmset. In 2016 was ze te zien in de film The neon demon, waarin ze tijdens de openingsscène dood speelt. Bij de opnames moest ze zo’n elf minuten lang haar ogen open houden terwijl ze contactlenzen droeg, vertelt ze aan Variety. ,,De lichten waren zo fel, het zorgde ervoor dat de lenzen over mijn ogen heen smolten. Ze brandden in bij mijn ogen.’’

Volledig scherm Elle Fanning in The neon demon (2016). © PR

De actrice stal onlangs de show bij de opening van het filmfestival van Cannes. Ze droeg een speciaal voor haar gemaakte jurk van Alexander McQueen, met talloze met de hand aangebrachte kristallen:

Volledig scherm Elle Fanning in Cannes. © ANP/EPA

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: