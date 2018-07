Actrice Elmarie 'Mrs. Dubcek' Wendel (89) overleden

J.C. roemde Elmarie als 'een geweldige moeder en een 'badass dame'. Waaraan de actrice stierf, is nog onbekend. Elmarie Wendel begon haar carrière in de toneelwereld van New York. Een rol in de rondreizende musical Annie bracht haar in Los Angeles, waar ze de overstap maakte van het toneel naar televisie. Al snel kreeg ze een rol in de sitcom 3rd Rock From The Sun, waarin ze de excentrieke huisbaas Mrs. Dubcek vertolkte.