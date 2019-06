Actrice en modeontwerpster Gloria Vanderbilt (95) overleden

De zoon van Vanderbilt, CNN-presentator Anderson Cooper, stelde dat zijn moeder hield van het leven. ,,Ze was een schilder, een schrijver en een designer, maar ook een uitzonderlijke moeder, echtgenote en vriendin’’, meldde hij volgens de nieuwszender. ,,Ze was 95 jaar. Maar iedereen uit haar omgeving zou je vertellen dat ze de jongste, coolste en meest moderne persoon was die ze kennen.’’ Maar het was volgens Cooper ook genoeg geweest. „Ze was klaar. Ze was klaar om te gaan”, vertelde de journalist aan de kijkers. „Ze is gestorven op de manier die ze wilde.”