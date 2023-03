Actrice heeft rode handafdruk op gezicht bij première, wat betekent haar statement?

met foto'sActrice Auliʻi Cravalho (22), bekend van haar hoofdrol in de succesfilm Vaiana (ook wel Moana ), verscheen donderdag met een opvallende, rode handafdruk op haar gezicht bij een première in New York. Wat betekent haar statement?

Cravalho heeft misschien geen bekend gezicht, maar een des te bekender geluid: ze is de stem van hoofdpersonage Vaiana in de gelijknamige film uit 2016, die internationaal werd uitgebracht als Moana. De film was een groot succes, ook vanwege de muziek. Het nummer How far I’ll go, gezongen door Cravalho, werd genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe en won een Grammy.

Met een zogenaamd bebloed gezicht liep de actrice donderdag over de rode loper bij de première van haar nieuwe Amazon Prime-serie The power, waarin ze de dochter speelt van het personage van Toni Collette. Het is een vaker gebruikt symbool om aandacht te vragen voor vermiste en vermoorde inheemse vrouwen, vooral in Amerika.

Volledig scherm Auli'I Cravalho bij de première van The power van Amazon Prime. © AFP

Ontvoering, geweld en moord

De Vaiana-actrice zet zich in voor No More Stolen Sisters, een project van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Dat is gericht op inheemse vrouwen in Canada, zoals van Inuit. De kans dat inheemse vrouwen met geweld te maken krijgen of zelfs worden vermoord is veel groter dan bij andere vrouwen, meldt Amnesty. De organisatie spreekt al jaren van een crisis.

Cravalho stelde bij de première dat de vrouwen ook tien keer vaker worden ontvoerd. ,,Het is ongelofelijk frustrerend dat van te weinig zaken echt werk wordt gemaakt’’, zei de actrice. ,,Dat heeft te maken met de politie, die haar geld niet juist inzet.’’

Door racistische en seksistische stereotypen hebben criminelen vaak het idee dat ze met geweld tegen inheemse vrouwen wegkomen, aldus Amnesty. Dat pleit onder meer voor een nationaal actieplan en roept het publiek op de verantwoordelijke minister aan te schrijven.

De rode handafdruk kwam voor het eerst groot in de media toen hardloopster Jordan Marie Daniel in 2019 met verf op haar gezicht de marathon van Boston liep:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: