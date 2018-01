Actrice Jessica Alba zet kerngezond zoontje op de wereld

Update Deelnemers PostcodeKanjer in één klap multimiljonair

0:55 De PostcodeKanjer 2018 van 53,9 miljoen euro is gevallen in het kleine Friese dorpje Eastermar (Oostermeer), de geboorteplaats van topmodel Doutzen Kroes. Het gaat om de postcode 9261, een gebied waar zo'n 1.300 mensen wonen. De moeder van Doutzen, Geartsje Leistra, woont nog steeds in de plaats en speelde ook mee.