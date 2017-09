Actrice Julia Louis-Dreyfus heeft borstkanker

,,Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Vandaag ben ik een van hen'', schrijft de actrice op Instagram. ,,Het goede nieuws is dat ik veel steun krijg van mijn familie en vrienden. Niet alle vrouwen hebben dit geluk. Dus laten we vechten tegen alle kankersoorten en van algemene gezondheidszorg realiteit maken'', aldus Julia.

,,Onze liefde en steun gaan uit naar Julia en haar familie'', laat HBO in een verklaring weten. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit doorstaat met haar gebruikelijke hardnekkige standvastigheid en levenslust. We zien uit naar haar herstel en terugkeer naar HBO voor het finaleseizoen van Veep."