'Actrice Lea Seydoux speelt ook in volgende Bond-film’

De Franse actrice, onder meer bekend van Gouden Palm-winnaar La vie d'Adele , speelde in de laatste Bond-film Spectre uit 2015 het personage Madeleine Swan. Aan het slot van de film rijdt zij met 007 (Daniel Craig) de horizon tegemoet. Het is niet bekend hoe groot de rol van Seydoux zal zijn. Andere acteurs die volgens Daily Mail terugkeren zijn Ralph Fiennes als M, Ben Whishaw als Q en Naomie Harris als Miss Moneypenny. De producenten zelf hebben het nieuws nog niet bevestigd, maar in het verleden bleek Daily Mail het vaker bij het rechte eind te hebben. De 25e Bond-film liep eerder dit jaar vertraging op doordat regisseur Danny Boyle door de producenten aan de kant werd gezet. Zijn ideeën over de reeks strookten uiteindelijk toch niet met de richting waar de vaste producenten aan dachten.

Noorwegen

Bond 25 zou in 2019 moeten uitkomen, maar is nu een jaar uitgesteld. Langzaam maar zeker komt er steeds meer naar buiten over de film die nu gemaakt gaat worden. De regisseur is Cary Fukunaga (Beasts of no nation) en Linus Sandgren, die een Oscar won voor La La Land, is vastgelegd als cameraman. Hij volgt Nederlander Hoyte van Hoytema op, die Spectre draaide.



Het lijkt erop dat een deel van de film in Noorwegen opgenomen gaat worden. Noorse media meldden vorige week dat de makers van Bond 25 een aanvraag hebben ingediend bij het Noorse Filmfonds. Ook de 'vorige' versie van Bond 25 had Noorwegen voor opnames op het oog. Eerder werden voor Bond-film Die Another Day (2002) al scenes in het Scandinavische land gedraaid.